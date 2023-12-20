Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на иномарках

Государственная дума перестанет оплачивать траты депутатов на бензин, если те продолжат ездить на машинах нерекомендованных зарубежных марок, сообщили 20 декабря "Известия" со ссылкой на парламентариев и источники в нижней палате парламента. Отказавшимся пересаживаться на рекомендованные машины депутатам придется платить за топливо самостоятельно.

"С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок", — рассказала газете депутат Яна Лантратова (СРЗП). Она уточнила, что сейчас ездит на предоставленной Челябинской областью Toyota Camry, однако в скором времени машину должны заменить. Какой марки будет новый автомобиль, справоросс пока не знает.

Лантратова подтвердила, что со следующего года парламентарии должны будут использовать машины российского производства или же иномарки, рекомендованные Минпромторгом. Речь идет об автомобилях Lada, УАЗ, Aurus, "Москвич", Evolute и Haval.

Ранее появилась информация о планах пересадить с 2024 года депутатов на российские машины. В августе президент Владимир Путин заявил, что госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что парламентарии пересядут на "Москвичи", "Лады" и "Аурусы".

Фото: ЗАКС.Ру