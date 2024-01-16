В Эстонии задержали профессора Тартуского университета из РФ, работавшего ранее в СПбГУ

Эстонские правоохранители задержали профессора Тартуского университета и гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы, об этом 16 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на эстонские СМИ.

Задержали мужчину еще 3 января. Сейчас профессор находится в местной тюрьме.

Ректор университета, в котором работал Морозов, Тоомас Ассер заявил, что осуждает любую деятельность, которая направлена против Эстонии. По мнению Ассера, таким способом российские спецслужбы хотят проникнуть в научный сектор жизни Эстонии.

Сам Вячеслав Морозов работает в Тартуском университете с 2010 года. С 2016 года был профессором кафедры исследований Европейского Союза и России, а в 2023 году перешел на кафедру международной политической теории. До 2010 года Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ).

Фото: ЗАКС.Ру