Начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная операция позволила предотвратить начало третьей мировой войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале первого в этом году пленарного заседания. Согласно его представлениям, российские военнослужащие защищают мир не только в своей стране, но также в государствах Европы.

"Коллеги, начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти? Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших", — приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Избегнуть реализации описанного сценария позволило то, что российские военнослужащие борются с нацизмом, продолжил рассуждения Володин. По мнению парламентария, они "защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств, и в первую очередь государств Европы".

Борьба с нацизмом должна присутствовать в повестке других стран, продолжил Володин. Он добавил, что подобное позволило бы избежать имеющихся у стран Европы проблем, а также не допустило бы установления на Украине "кровавого киевского нацистского режима". Президента этой страны Владимира Зеленского Володин прямо обвинил в попытках "втянуть мир в третью мировую войну".

Также во вторник Володин поделился представлениями о приоритетных задачах для Госдумы. Он считает, что в первую очередь парламент должен заниматься поддержкой участников СВО и членов их семей.

Фото: duma.gov.ru