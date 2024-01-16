Двум главам МО в Красногвардейском районе внесли представления прокуратуры из-за нарушений при озеленении

Прокуратура Красногвардейского района выявила нарушения при проведении компенсационного озеленения в двух муниципалитетах. Ведомство выяснило, что местные администрации двух МО не выполнили обязательства в период посадки в 2023 году.

Главам двух муниципальных образований внесли представления. Кому именно - в прокуратуре не уточняют. Всего в Красногвардейском районе располагается пять МО: МО "Ржевка", МО "Большая Охта", МО "Малая Охта", МО "Пороховые" и МО "Полюстрово".

Потребность в компенсационном озеленении возникает, если ранее были проведены работы по санитарной рубке погибших и поврежденных деревьев и кустарников.

Ранее прокуратура нашла нарушения бюджетного законодательства у муниципалов Центрального района.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного