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Муниципал 14:41

Двум главам МО в Красногвардейском районе внесли представления прокуратуры из-за нарушений при озеленении

фото ЗакС политика Двум главам МО в Красногвардейском районе внесли представления прокуратуры из-за нарушений при озеленении

Прокуратура Красногвардейского района выявила нарушения при проведении компенсационного озеленения в двух муниципалитетах. Ведомство выяснило, что местные администрации двух МО не выполнили обязательства в период посадки в 2023 году. 

Главам двух муниципальных образований внесли представления. Кому именно - в прокуратуре не уточняют. Всего в Красногвардейском районе располагается пять МО: МО "Ржевка", МО "Большая Охта", МО "Малая Охта", МО "Пороховые" и МО "Полюстрово"

Потребность в компенсационном озеленении возникает, если ранее были проведены работы по санитарной рубке погибших и поврежденных деревьев и кустарников. 

Ранее прокуратура нашла нарушения бюджетного законодательства у муниципалов Центрального района. 

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного


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