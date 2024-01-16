Прокуратура обратилась в суд из-за несогласованных работ в дореволюционном здании

Прокурор Петродворцового района обратился в суд из-за проведения несогласованных работ в выявленном объекте культурного наследия, сообщили 16 января в надзорном ведомстве. Речь идет о дореволюционном доме № 14/9 по Дворцовому проспекту в Ломоносове.

Обращению в суд предшествовала проверка прокуратуры. В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что "на выявленном объекте культурного наследия "Жилой дом" <...> в отсутствие согласованной проектной документации и письменного разрешения КГИОП ведутся строительные работы".

Прокурор подал исковое заявление с требованием приостановить строительные работы в здании вплоть до согласования проектной документации с уполномоченным органом. Заявление находится на рассмотрении суда.

Фото: ЗАКС.Ру