Кузовной цех "Продвагона" на Московском шоссе приспособят для деловой жизни

Памятник промышленной архитектуры цех "Продвагона" на Московском шоссе реконструируют, Госстройнадзор продилил разрешение на строительство в 2024 году, об этом 16 января пишет "Фонтанка.ру".

Цех относился к слесарно-сборной мастерской Петербургского товарищества вагоностроительного завода синдиката вагоностроительных заводов "Продвагон".

Здание приспособят под деловое управление. Еще в 2018 году была проведена экспертиза приспособления здания к современному использованию.

Также на территории имеется двухэтажная пристройка, которую снесут. На ее месте появится 10-этажную часть.

Уточняется, что здание является памятником регионального значения.

Фото: unsplash.com