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Новости 14:46

Кузовной цех "Продвагона" на Московском шоссе приспособят для деловой жизни

фото ЗакС политика Кузовной цех "Продвагона" на Московском шоссе приспособят для деловой жизни

Памятник промышленной архитектуры цех "Продвагона" на Московском шоссе реконструируют, Госстройнадзор продилил разрешение на строительство в 2024 году, об этом 16 января пишет "Фонтанка.ру".

Цех относился к слесарно-сборной мастерской Петербургского товарищества вагоностроительного завода синдиката вагоностроительных заводов "Продвагон".

Здание приспособят под деловое управление. Еще в 2018 году была проведена экспертиза приспособления здания к современному использованию. 

Также на территории имеется двухэтажная пристройка, которую снесут. На ее месте появится 10-этажную часть.

Уточняется, что здание является памятником регионального значения.

Фото: unsplash.com


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