С февраля в России проиндексируют маткапитал

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал, а его максимальный размер составит 833 тысячи рублей, об этом 16 января сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Размер выплаты на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, на второго до 833 тысяч рублей. Те родители, которые уже получили материнский капитал за первого ребенка, получат доплату в размере 202,6 тысяч рублей в случае, если у них появится второй.

По словам министра труда РФ Антона Котякова, в 2023 году россияне в основном тратили материнский капитал на улучшение жилища. Второй по популярности стала трата в виде ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет, а третьей образование.

Фото: ЗАКС.Ру