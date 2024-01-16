РБК: ЦБ рассчитывает привлечь девять миллионов россиян к программе долгосрочных сбережений

Банк России планирует привлечь к 2030 году не менее девяти миллионов россиян к программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил 16 января РБК со ссылкой на заявление первого замглавы ЦБ Владимира Чистюхина. Общая сумма полученных средств может превысить один триллион рублей, поделился тот ожиданиями на Дне финансов в Москве.

В своем выступлении Чистюхин выразил надежду на то, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут предложить клиентам проходящие стратегии для привлечения клиентов, готовых стать участниками программы долгосрочных вложений.

"Там очень амбициозные планы — к 2030 году не менее девяти миллионов человек могут быть участниками данной программы, и мы хотели бы верить, что в ПДС будет сконцентрировано не менее 1,2 триллиона рублей", — заявил зампред Центробанка.

Чистюхин сообщил, что НПФ уже начали "активно вступать" в программу. Сама программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с текущего месяца. Согласно условиям, участники переводят средства в негосударственные НПФ, а те инвестируют их для обеспечения доступности вложений. Государство, в свою очередь, предлагает со своей стороны софинансирование и налоговые вычеты.

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