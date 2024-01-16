Рэпер Vacio вышел из спецприемника после 25 суток ареста из-за вечеринки Ивлеевой

Рэпер Vacio вышел из спецприемника, где отбывал второй административный арест после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, в общей сложности он провел под арестом 25 суток, об этом 16 января пишет The Flow.

Как рассказал адвокат музыканта Роман Попов за день до освобождения рэпера, Vacio предложил певцу Ярославу Дронову (Shaman) пройти службу в армии.

Также уточняется, что музыкант успел побывать в военном комиссариате Савеловского района Москвы. В Екатеринбурге рэпер не прошел медицинскую комиссию по состоянию здоровья, но в Москве ему дали другую категорию годности.

Фото: ЗАКС.Ру