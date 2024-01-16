Суд Москвы оштрафовал главреда газеты "Звезда" за материал без плашки иноагента

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал главного редактора газеты "Звезда" Александра Проханова по статье о распространении в СМИ информации об иностранных агентах без указания статуса (ч.2.1 ст.13.15 КоАП РФ), об этом 16 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В издании был размещен материал о провокациях со стороны США и Европы продолжать СВО, в котором был упомянут фонд "Карнеги"*.

В итоге Александр Проханов получил штраф в размере 4 тысяч рублей. На данный момент решение суда не обжаловано и не вступило в силу.

Напомним, что Петроградский районный суд Петербурга вынес решение в отношении петербуржца Алексея Сергеева за пост об иноагентах без нужной плашки.

*Минюст внес фонд "Карнеги" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру