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Новости 17:46

Суд Москвы оштрафовал главреда газеты "Звезда" за материал без плашки иноагента

фото ЗакС политика Суд Москвы оштрафовал главреда газеты "Звезда" за материал без плашки иноагента

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал главного редактора газеты "Звезда" Александра Проханова по статье о распространении в СМИ информации об иностранных агентах без указания статуса (ч.2.1 ст.13.15 КоАП РФ), об этом 16 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В издании был размещен материал о провокациях со стороны США и Европы продолжать СВО, в котором был упомянут фонд "Карнеги"*.

В итоге Александр Проханов получил штраф в размере 4 тысяч рублей. На данный момент решение суда не обжаловано и не вступило в силу.

Напомним, что Петроградский районный суд Петербурга вынес решение в отношении петербуржца Алексея Сергеева за пост об иноагентах без нужной плашки.

*Минюст внес фонд "Карнеги" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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