В Петербурге суд назначил штраф за пост без плашки иноагента

Петроградский районный суд вынес 16 января решение по делу о распространении материалов членом организации-иноагента без упоминания о ее статусе (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, привлекаемому лицу назначили минимальное наказание по вмененной статье.

Согласно материалам дела, 21 мая 2023 года петербуржец Алексей Сергеев распространил в Telegram пост "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ** за равноправие"*. При этом он якобы не указал, что материал "произведен, распространен и (или) направлен участником общественного объединения, действующего без образования юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов", отметили в судебной пресс-службе.

Сергеев в суде вину не признал. Он заявил, что с марта 2023 года не администрирует Telegram-канал и не имеет никакого отношения к организации. Защита упирала на то, что горожанин не состоит в "Альянсе гетеросексуалов и ЛГБТ** за равноправие"*, а доказательства обратного отсутствуют.

Суд в ответ привел справку Минюста, согласно которой Сергеев числится координатором организации. В справке, полученной в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, говорилось о том, что активист администрирует Telegram-канал движения.

Наказание по вмененной Сергееву статье предусматривает штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Суд назначил ему минимальное взыскание из возможных.

В конце ноября Верховный суд признал экстремистским Международное движение ЛГБТ** и запретил его деятельность в России. иск был подан за полмесяца до этого Министерством юстиции.

*Минюст внес "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" в единый реестр иноагентов

**Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру