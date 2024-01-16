КСП рассказала о судьбе игрового ноутбука в МО "Александровский"

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проверке хозяйственной деятельности МО "Александровский" с 2021 года по октябрь 2023 года. Среди претензий: неправильное ведение отчетности и проведение закупок у единственного поставщика, а также нецелевое расходование средств.

Некоторые закупки проводились по нецелевым направлениям. Например, в рамках формирования архивных фондов муниципалы закупали роутеры, точки доступа, офисная мебель и услуги в области IT. Непосредственно экспертизу ценности документов, которую полагается проводить при подготовке материалов к государственному учету, МО не проводил. Похожая ситуация возникла при реализации программы по обучению неработающего населения в случаях ЧС. Вместо этого деньги потратили на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, а в рамках статьи о проведение антитеррористических мероприятий муниципалы приобрели антивирус на 24 компьютера.

Также КСП выявила неэффективное расходование средств. В 2022 году муниципалы приобрели дорогостоящий ноутбук за 190 тысяч рублей, но использовали его лишь однажды - при участии в киберспортивном турнире.

Главе местной администрации МО "Александровский" внесено представление для устранения выявленных нарушений. Аналогичный документ получил глава подведомственного МБУ. Отчет КСП также отправлен в прокуратуру.

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Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру