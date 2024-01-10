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Муниципал 15:42

В 2024 году КСП изучит МО "Смольнинское" и МО "Автово"

фото ЗакС политика В 2024 году КСП изучит МО "Смольнинское" и МО "Автово"

Контрольно-счетная палата Петербурга в 2024 году собирается провести контрольные мероприятия в отношении 20 муниципалитетов, следует из плана работы ведомства. Хозяйственную деятельность муниципалов будут проверят за период с 2022 по 2023 год и истекший период 2024 года.

В первом квартале 2024 года ревизоры из КСП посетят МО "Юго-Запад", МО "Адмиралтейский округ" и МО "Введенский".

До конца полугодия контрольные мероприятия должны пройти в МО "Дворцовый округ", МО "Петро-Славянка" и МО "Сергиевское".

Ближе к осени КСП придет в МО "Автово", МО "Новоизмайловское", МО "Пискаревка" и МО "Стрельна".

С III по IV квартал проверки будут проходить в МО "Белоостров", МО "Озеро Долгое", МО "Пушкин", а также в поселках Смолячково и Ушково. Еще в в этот период надзорный орган посетит МО "Смольнинское", которое находится в неустройством положении - сейчас в Законодательном собрании находится на рассмотрении проект закона о роспуске муниципального совета.

Под конец года чиновники из КСП наведаются в МО "Балканский", МО "Нарвской округ", МО "Полюстрово" и МО "Южно-Приморский".

Также в начале года КСП проведет ряд переходящих мероприятий в МО "город Ломоносов", МО "Большая Охта" и в поселках Понтонный и Левашово.

Ранее Контрольно-счетная палата рассказывала, что муниципалы из Правобережного за бюджетный счет якобы оплачивали поездки на такси по неслужебным целям. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Автово
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МО Адмиралтейский округ
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МО Балканский
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МО Большая Охта
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МО Введенский
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МО Город Ломоносов
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МО Город Пушкин
Пока еще нет голосов...
МО Дворцовый округ
Пока еще нет голосов...
МО Нарвский округ
Пока еще нет голосов...
МО Новоизмайловское
Пока еще нет голосов...
МО Озеро Долгое
Пока еще нет голосов...
МО Пискаревка
Пока еще нет голосов...
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Белоостров
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МО Поселок Левашово
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МО Поселок Понтонный
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МО Поселок Смолячково
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МО Поселок Стрельна
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МО Поселок Ушково
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Петро-Славянка
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МО Сергиевское (бывш. Парнас)
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МО Смольнинское
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МО Юго-Запад
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МО Южно-Приморский




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