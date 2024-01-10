В 2024 году КСП изучит МО "Смольнинское" и МО "Автово"

Контрольно-счетная палата Петербурга в 2024 году собирается провести контрольные мероприятия в отношении 20 муниципалитетов, следует из плана работы ведомства. Хозяйственную деятельность муниципалов будут проверят за период с 2022 по 2023 год и истекший период 2024 года.

В первом квартале 2024 года ревизоры из КСП посетят МО "Юго-Запад", МО "Адмиралтейский округ" и МО "Введенский".

До конца полугодия контрольные мероприятия должны пройти в МО "Дворцовый округ", МО "Петро-Славянка" и МО "Сергиевское".

Ближе к осени КСП придет в МО "Автово", МО "Новоизмайловское", МО "Пискаревка" и МО "Стрельна".

С III по IV квартал проверки будут проходить в МО "Белоостров", МО "Озеро Долгое", МО "Пушкин", а также в поселках Смолячково и Ушково. Еще в в этот период надзорный орган посетит МО "Смольнинское", которое находится в неустройством положении - сейчас в Законодательном собрании находится на рассмотрении проект закона о роспуске муниципального совета.

Под конец года чиновники из КСП наведаются в МО "Балканский", МО "Нарвской округ", МО "Полюстрово" и МО "Южно-Приморский".

Также в начале года КСП проведет ряд переходящих мероприятий в МО "город Ломоносов", МО "Большая Охта" и в поселках Понтонный и Левашово.

Ранее Контрольно-счетная палата рассказывала, что муниципалы из Правобережного за бюджетный счет якобы оплачивали поездки на такси по неслужебным целям.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру