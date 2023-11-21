КСП: В МО "Правобережный" оплачивали из бюджета такси не по служебным целям

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала об итогах проверки муниципального образования "Правобережный" за 2021-2022 года и истекший период 2023 года. В контрольном органе заявили, что обнаружили нарушения бюджетно-финансового законодательства.

В КСП сообщили, что муниципальный совет оплачивал такси "по маршрутам, служебный характер которых не подтвержден". Также в МО жители округа чаще раза в год ездили на экскурсии, а это запрещено Положением муниципалитета, следует из отчета палаты. В органе рассказали, что еще округ купил билеты в парк Ораниенбаум, в Нижний парк ГМЗ "Петергоф" и Екатерининский дворец тем, у кого туда льготный бесплатный проход.

Большое количество нарушений обнаружилось в закупках, заявили в КСП. В частности, приемка и оплата товаров, работ, услуг, несоответствующих условиям контрактов, нарушения при обосновании начальных максимальных цен контрактов, нарушения условий выполнения контрактов.

"По результатам контрольного мероприятия в местный бюджет оплачены штрафы на сумму более 140 тысяч рублей, а Местной администрацией дополнительно направлены требования подрядчикам в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, на сумму более 50 тысяч рублей", - написали в палате.

Ещё муниципалитет неэффективно тратил бюджетные деньги, заявили в КСП. Например, местная администрация возместила ущерб человеку за ненадлежащее исполнение своих полномочий в сфере благоустройства - на автомобиль упало дерево. А часть помещений, которые арендует "Правобережный", длительное время не используется муниципалитетом, добавили в палате.

Там указали на наличие и других нарушений. Отчет о них передан в прокуратуру, заявили в КСП.

Напомним, ранее палата рассказала о нарушениях в муниципалитете №7. В ближайшее время орган намерен изучить траты МО "Малая Охта".

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру