МО "Лахта-Ольгино" сдавала баню в аренду коммерческой структуре

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о нарушениях, выявленных при проверке деятельности МО "Лахта-Ольгино". Ведомство изучило закупки и имущество муниципалитета за период с 2021 год по октябрь 2023 года.

КСП нашла нарушения в части использования муниципальной собственности. На балансе у муниципалов была небольшая нежилая постройка — баня, которую они сдавали в аренду коммерческой структуре. После проверки такая практика прекратилась. По закону имущество, которое не относится к местному самоуправлению, должно быть перепрофилировано или отчуждено.

Также обнаружили и факты нецелевого расходования средств. Например, местная администрация оплатила установку парковочных столбиков, когда подобное благоустройство не входило в зону ответственности МО. Еще местные чиновники закупили партию подарков для жителей к новогодним праздникам — их же раздавали жителям блокадного Ленинграда на мероприятии "Подвигу твоему, Ленинград!" и ветеранам на мероприятии "День Победы".

Кроме того, КСП обнаружило нарушения при ведении бухгалтерской отчетности, а также отсутствие принятых мер для сохранения документации по закупкам.

Ведомство рекомендовало муниципалам устранить нарушения и не повторять их впредь. Отчет о проверке отправили в прокуратуру.

Ранее КСП выяснила, что в МО "Александровский" муниципалы приобрели ноутбук за 190 тысяч рублей, который использовался один раз во время мероприятия на киберспортивную тематику.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру