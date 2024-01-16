Дрозденко задумал забрать на региональный уровень дорогостоящее строительство соцобъектов

Дорогостоящее строительство социальных объектов должно быть передано в Ленинградской области с уровня районов на региональный, считает губернатор Александр Дрозденко. В своем Telegram-канале он сообщил 16 января, что поручил проработать соответствующий вопрос.

"Поручил проработать вопрос передачи из районов на уровень области строительства всех социальных объектов "тяжелее" 50 миллионов рублей", — написал Дрозденко.

Причиной подобного решения губернатор назвал некачественное управление проектами, из-за которого нарушаются сроки строительства и превышается его сметная стоимость. В качестве примера он привел строительство биатлонной трассы в Шапках, которое ведется с 2020 года.

Дрозденко сообщил, что проблемы трассы разбирались во вторник с участниками строительства. Он также поведал, что поставил "под жесткий контроль" график выполнения работ. При этом область добавит финансирование на обустройство биатлонной базы. Завершение работ, по словам главы региона, должно состояться в течение 2024 года.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"