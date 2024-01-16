Журналисту Пивоварову* грозит штраф за неисполнение требований иноагентского законодательства

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол на основателя проекта "Редакция" Алексея Пивоварова*, сообщил 16 января ТАСС. Журналиста заподозрили в публикации материалов без упоминания о присвоенном ему статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Какие именно публикации послужили причиной для составления протокола, неизвестно.

Согласно материалам на сайте Пресненского суда, дело было зарегистрировано 15 января. Дата заседания по нему пока не назначена.

Наказание по вмененной журналисту статье предусматривает наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Статус иноагента Пивоваров* получил в июне 2022 года.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру