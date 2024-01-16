Глава МО "Кронштадт" побывала на встрече с Путиным

Президент Владимир Путин 16 января в рамках муниципального форума "Малая родина - сила России" провел встречу с главам муниципальных образований. За одним столом с главой государства сидели порядка 20 человек, среди которых оказалась глава МО "Кронштадт" Наталия Чашина.

В ходе общения Путин рассказал, что периодически тайно посещает Кронштадт.

"То, что в Кронштадте у нас всё развивается, я знаю, бываю там иногда так незаметно. Но мне нравится Кронштадт, и я с удовольствием там бываю", - цитирует Путина РИА "Новости".

В последний раз Путин публично появлялся на острове в июле 2023 года в сопровождении своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Там они осматривали Музей военно-морской славы.

Напомним, на муниципальный форум в Москву из Петербурга отправились 105 из 111 глав муниципальных образований. Всего на полях форума, который проходит на территории ВДНХ, собралось более 7,5 тысяч глав МО. Форум "Малая родина - сила России" проводится впервые.

Константин Леньков, фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru