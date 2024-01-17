С Ивлеевой снова требуют 1 млрд рублей за голую вечеринку

К блогеру и организатору скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор" Анастасии Ивлеевой подан новый коллективный иск о компенсации морального вреда, об этом 16 января писали ТАСС со ссылкой на данные Таганского суда столицы.

Заявители требуют с девушки 1 млрд рублей. Соответчиком в деле выступает оператор сотовой связи "МТС". Всего заявителей 22 человека, среди которых актер Александр Иншаков.

Напомним, что эти же заявители уже подавали в суд иск в отношении Ивлеевой, однако Хамовнический суд Москвы аналогичный иск вернул, так как в Хамовниках не были представлены сведения о регистрации блогера. Иншаков тогда пообещал, что подаст новый иск.

Фото: ЗАКС.Ру