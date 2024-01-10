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Новости 18:55

Суд Москвы не принял коллективный иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей

фото ЗакС политика Суд Москвы не принял коллективный иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы не принял коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, которая в декабре 2023 года организовала скандальную вечеринку "Almost naked" в клубе "Мутабор", об этом 10 января сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Как пишет "Коммерсантъ", группа из 22 человек во главе с актером Александром Иншаковым требовала оштрафовать Ивлееву на 1 млрд рублей, однако суд иск не принял.

Причиной стало то, что сведения о регистрации девушки в Хамовниках не были представлены, но известны сведения о регистрации Ивлеевой в другом субъекте страны.

По словам Иншакова, он намерен подать новый иск.

Напомним, что Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба "Мутабор", где прошла скандальная вечеринка Ивлеевой, на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: ЗАКС.Ру


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