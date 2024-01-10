Суд Москвы приостановил работу клуба "Мутабор" на 90 суток

Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба "Мутабор", где в декабре 2023 года прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, об этом 10 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Работу "Мутабора" приостановили на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки Ивлеевой. Протокол рассматривали в закрытом режиме, так как на этом настояла юрист клуба из-за личных данных в деле.

Срок закрытия будут отсчитывать с 27 декабря.

Напомним, что в декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка Almost naked блогера Анастасии Ивлеевой. Суд Москвы назначил девушке штраф в размере 100 тысяч рублей по статье об организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру