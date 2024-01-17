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Новости 10:20

В России в сеть утекло 240 млн уникальных телефонных номеров граждан в 2023 году

фото ЗакС политика В России в сеть утекло 240 млн уникальных телефонных номеров граждан в 2023 году

В 2023 году 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн электронных адресов россиян попали к злоумышленникам, об этом 17 января пишут "Известия" со ссылкой на данные сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В общей сложности утечек было больше 290, это чуть больше, чем в 2022 году. Однако при этом в 2022 году количество слитых номеров и адресов было значительно меньше — 109,7 млн и 99,8 млн соответственно.

Роскомнадзор представил другие данные: утечек было 168, а 300 млн записей оказались у злоумышленников.

Мошенникам эти данные нужны для атак с помощью методов социальной инженерии. Например, на утекший номер звонят от имени банков или органов власти.

Напомним, что в начале декабря 2023 года в Государственной Думе предложили ужесточить ответственность за утечку персональных данных. По мнению депутатов, это должно мотивировать компании улучшать свои системы безопасности.

Фото: unsplash.com


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