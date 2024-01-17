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Петербургские депутаты обратятся к Мишустину с просьбой предоставить лекарства больным гепатитом С по ОМС

фото ЗакС политика Петербургские депутаты обратятся к Мишустину с просьбой предоставить лекарства больным гепатитом С по ОМС

Законодательное собрание Петербурга 17 января проголосовало за обращение к главе правительства России Михаилу Мишустину с требованием распространить программу обязательного медицинского страхования на больных гепатитом С, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В своем обращении к Мишустину парламентарии отмечают, что средняя стоимость необходимых лекарств на месяц для больных гепатитом С составляет 90-180 тысяч рублей, а средняя зарплата в Петербурге по состоянию на январь 2023 года была на уровне 80 тысяч рублей (в июне этот показатель поднимался до 101 тысячи рублей), чего не хватает для должного лечения. В городе действует  скидка в  50% для совершеннолетних больных, однако ею могут воспользоваться только 10-20% нуждающихся, говорится в пояснительной записке к документу. 

Автором проекта постановления стала парламентская комиссия по социальной политике и здравоохранению. 

Ранее депутаты Заксобрания обращались к Мишустину с просьбой учредить знак "Труженик тыла"

Константин Леньков, фото ЗАКС,Ру


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