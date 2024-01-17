Петербургские депутаты обратятся к Мишустину с просьбой предоставить лекарства больным гепатитом С по ОМС

Законодательное собрание Петербурга 17 января проголосовало за обращение к главе правительства России Михаилу Мишустину с требованием распространить программу обязательного медицинского страхования на больных гепатитом С, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своем обращении к Мишустину парламентарии отмечают, что средняя стоимость необходимых лекарств на месяц для больных гепатитом С составляет 90-180 тысяч рублей, а средняя зарплата в Петербурге по состоянию на январь 2023 года была на уровне 80 тысяч рублей (в июне этот показатель поднимался до 101 тысячи рублей), чего не хватает для должного лечения. В городе действует скидка в 50% для совершеннолетних больных, однако ею могут воспользоваться только 10-20% нуждающихся, говорится в пояснительной записке к документу.

Автором проекта постановления стала парламентская комиссия по социальной политике и здравоохранению.

Ранее депутаты Заксобрания обращались к Мишустину с просьбой учредить знак "Труженик тыла".

Константин Леньков, фото ЗАКС,Ру