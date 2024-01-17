В поддержку Путина собрали более 2,5 миллионов подписей

Более 2,5 миллионов подписей в поддержку выдвижения президента Владимира Путина на новый срок удалось собрать к настоящему времени по всей России, сообщили 17 января в его предвыборном штабе. Как следует ожидать, это значение нельзя назвать итоговым.

"По всей стране собрано более 2,5 миллионов подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", — поделились данными в предвыборном штабе.

Сбор подписей продолжается. Собранные листы продолжают поступать из российских регионов, в то же время идет проверка собранных автографов. Сбором подписей занимаются волонтерские организации, ОНФ и "Единая Россия".

Накануне единороссы устроили по всей стране единый день сбора подписей. Как утверждал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, выражать свою поддержку действующему главе россияне приходили "семьями и трудовыми коллективами".

Путин идет на выборы в статусе самовыдвиженца. Это означает, что он должен предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.

Фото: Kremlin.ru