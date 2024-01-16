Россияне целыми семьями идут ставить подписи за Путина, заявил Турчак

Более миллиона человек поставили свои подписи на площадках "Единой России" за выдвижение президента Владимира Путина на новый срок, сообщил 16 января секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что во вторник единороссы проводят по всей стране единый день сбора подписей за действующего главу государства.

"Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. <...> На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов", — поведал Турчак в своем Telegram-канале.

Единоросс отметил, что всего во вторник над сбором подписей трудятся 20 тысяч волонтеров. Часть из них выезжают в труднодоступные места, жители которых испытывают затруднения с дорогой и потому лишены возможности поддержать Путина, следует из его слов.

Ранее в Петербурге два главы УИК сложили полномочия ради возможности собирать автографы за президента.

На прошлой неделе предвыборный штаб Путина сообщил о сборе более 1,8 миллиона подписей. При этом президенту, идущему на выборы в качестве самовыдвиженца, требуется предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Фото: Telegram-канал "Единая Россия. Санкт-Петербург"