Два главы УИК сложили полномочия, чтобы собирать подписи за Путина

В Петербурге на пикетах по сбору подписей для участия Владимира Путина в выборах президента как минимум один день работали двое действующих глав участковых избирательных комиссий. Подобное "совмещение" запрещено законом. Собранные ими автографы могут быть аннулированы.

О предполагаемых сотрудниках участковых избирательных комиссий (УИК) днем 12 января сообщил Telegram-канал "Ротонда". В публикации говорилось, что 10 января в ТРК "Питер Радуга" видели глав двух УИК, занятых сбором подписей за выдвижение кандидата в президенты Владимира Путина. Это были Евгений Поспелов (УИК № 1364) и Павел Михайлов (УИК № 1363). По информации "Ротонды", Поспелов и Михайлов также работают в администрации МО "Звездное".

Согласно статье 3 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", члены избирательных комиссий любого уровня не могут участвовать в сборе подписей.

"Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается" - говорится в законе.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила провести внутреннюю проверку, в результате которой выяснилось, что Поспелов и Михайлов 6 января подали заявления о сложении полномочий, а также, что возможность нарушений на выборах первого лица государства исключена.

В Горизбиркоме рассказали ЗАКС.Ру, что Территориальная комиссия рассмотрела заявления Поспелова и Михайлова только 11 января, накануне публикации "Ротонды". Соответствующее решение ТИК опубликовали на сайте 12 января. Таким образом, минимум один день сбор подписей за Путина проводили люди, не имеющие на это права.

- По личному заблуждению, возможно, из-за неправильной трактовки действующего избирательного законодательства, указанные лица полагали, что их статус членов УИК прекратился не с момента принятия решения ТИК, а с момента официальной подачи заявления, - рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе Горизбиркома.

Дальнейшая судьба подписных листов, заполненных с помощью глав УИК Поспелова и Михайлова, которые своеобразно истолковали положения избирательного законодательства, под вопросом. Их должны забраковать либо в избирательном штабе Путина, либо при проверке в Центральной избирательной комиссии.

- Это не вопрос Горизбиркома. Понятно, что Центральная избирательная комиссия при проверке всех сборщиков будет, соответственно, учитывать данные об их членстве в избирательных комиссиях. Поэтому, если попадутся соответствующие листы, то просто такие подписи будут аннулированы и не приняты. Во-вторых, насколько я знаю, штабы кандидатов должны тоже делать такую предварительную проверку. Думаю, что даже до Центризбиркома эти подписи не дойдут, - рассказал ЗАКС.Ру председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Ранее избирательный штаб Владимира Путина сообщил, что по состоянию на 12 января по всей стране удалось собрать 1,8 млн подписей - в шесть раз больше, чем этого требует закон. Сейчас кандидаты-самовыдвиженцы, которые баллотируются на президентский пост, должны заручиться поддержкой минимум 300 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру