В Петербурге хотят упростить процедуру утверждения международных соглашений

Законодательное собрание Петербурга 17 января приняло в первом чтении законопроект об упрощении процесса подписания международных соглашений о сотрудничестве, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он позволит исполнительным органам власти предварительно визировать проекты международных соглашений. Документ подготовлен губернатором.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, закон позволит комитету по внешним связям и другим профильным ведомствам начинать работу над сформированными договоренностями с иностранными партнерами без длительного согласования с федеральными органами власти: Министерством иностранных дел и Министерством экономического развития.

"Принятие проекта закона позволит создать необходимый правовой механизм для повышения эффективности международного сотрудничества Санкт-Петербурга, в том числе даст возможность исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга оперативно реагировать на предложения зарубежных партнеров Санкт-Петербурга о письменной фиксации договоренностей, достигнутых в ходе визитов иностранных делегаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался у докладчика, сколько международных соглашений не удалось заключить без этой нормы в прошлом году. Отвечать вызвался первый заместитель комитета по внешним связям Сергей Марков. По его словам, в 2023 году удалось утвердить лишь одно соглашение с Белградом, которое было согласовано заранее. Остальные отношения пришлось оформлять с помощью различных дорожных карт, протоколов заседаний и других форматов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру