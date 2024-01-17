ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:18

В Ленобласти цены на товары и услуги в 2023 году увеличились на 6%

фото ЗакС политика В Ленобласти цены на товары и услуги в 2023 году увеличились на 6%

В Ленинградской области за 2023 год цены на потребительские товары и услуги выросли на 6,04%, об этом 16 января свидетельствуют данные Петростата.

При этом цены на некоторые продукты выросли особенно сильно. Как и везде, сильно подорожали куриные яйца, аж на 45,2%. Их обогнали только цены на апельсины, которые подорожали на 46,1%.

После них среди наиболее подорожавших продуктов оказались белокочанная капуста, яблоки и свекла.

В декабре 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 332,80 рублей. Эта цена на 1,2% выше, чем в ноябре 2023 года.

Стоимость услуг в среднем повысилась на 7,47%. Больше всего повышение цен коснулось услуг по химчистке одежды, также подорожали билеты в кино и театр.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама