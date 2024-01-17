В Петербурге создадут 21 купель для крещенских купаний

В Петербурге для проведения крещенских купаний создадут 21 купель, рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Петербургу Виктор Колесов. Об этом он сообщил на пресс-конференции "Интерфакса" 17 января.

На этих купелях будет организовано дежурство спасателей, уточнил Колесов. По его словам, мест для купания не будет в Адмиралтейском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском и Центральном районах.

Полный список купелей можно посмотреть на сайте МЧС Петербурга, добавил настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой. Он уточнил, что список церковных купелей размещен на сайте петербургской Епархии. Центральная же купель будет у Петропавловской крепости, сказал иерей.

Он также заявил, что купание на крещение в проруби не имеет отношения к Церкви. Это народная традиция, поделился священнослужитель.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакс"