Памфилова пригрозила ответственностью участвующим в сборе подписей членам избирательных комиссий

Участие двух глав петербургских УИК в сборе подписей за выдвижение президента Владимира Путина на новый срок не ускользнуло от внимания главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Она назвала подобную деятельность незаконной и пригрозила административной ответственностью нарушителям.

Глава ЦИК упомянула "единичные случаи" участия членов избирательных комиссий в сборе подписей "за одного из кандидатов". От более детального указания на то, где подобные случаи наблюдались и за кого проводился сбор подписей, она воздержалась.

В то же время Памфилова отметила, что некоторые члены комиссий в разгар кампании по выборам президента пишут заявления о сложении полномочий ради того, чтобы заняться сбором подписей.

"Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдет от ответственности. Это повлечет за собой административную ответственность и, как следствие, выход из комиссий по решению вышестоящих комиссий", — цитирует "Интерфакс" слова Памфиловой.

Описанный главой ЦИК случай произошел в Петербурге на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, 10 января в ТРК "Радуга" были замечены главы двух УИК, собирающие подписи в поддержку выдвижения президента Владимира Путина. Речь шла о Евгении Поспелове (УИК № 1364) и Павле Михайлове (УИК № 1363). Позже в Горизбиркоме заявили, что оба они подали заявления о сложении полномочий еще 6 января. При этом решение ТИК было опубликовано только 11 января. Таким образом, как минимум в течение одного дня сбором подписей в торговом центре занимались не имеющие на это права люди.

До выборов президента осталось два месяца, голосование по ним продлится с 15 по 17 марта. В настоящее время сбором подписей занимаются восемь кандидатов.

Фото: ЗАКС.Ру