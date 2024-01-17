Суд взыскал с коммунальщиков треть миллиона рублей из-за падения пенсионера на льду

Падение 74-летнего пенсионера на тротуар обернулось взысканием компенсации морального вреда с ГКУ "Управление благоустройства и коммунального обслуживания Пушкинского района", сообщили 17 января в прокуратуре Петербурга. Сумма взыскания немного не дотянула до трети миллиона рублей.

Суд установил, что 16 марта 2023 года петербуржец поскользнулся на тротуаре при прогулке по улице Школьной в Шушарах. При падении пожилой человек ударился головой о лед.

Из-з произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой пришла к выводу об ответственности казенного учреждения за травму пенсионера. Надзорное ведомство посчитало, что коммунальщики ненадлежащим образом выполняли зимнюю уборку дороги.

Прокурор Пушкинского района обратился в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд требование удовлетворил, взыскав с организации 300 тысяч рублей.

На прошлой неделе спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский заявил о снижении количества жалоб на качество зимней уборки в городе.

Фото: ЗАКС.Ру