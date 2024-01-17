За зиму с улиц Петербурга вывезли полтора миллиона кубометров снега

С начала нынешней зимы дорожные предприятия вывезли полтора миллионов кубических метров снега с улиц Петербурга, рассказали 17 января в городском комитете по благоустройству. Это в полтора раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"Дорожные предприятия комитета вывезли с улиц Петербурга уже полтора миллиона кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году в тех же числах января даже до миллиона не дотянули. То есть снега было в полтора раза меньше", — рассказали в комблаге.

За прошедшие два дня в городе выпало 10 сантиметров снега. Собранные кучи в первую очередь вывозят в темное время суток, поскольку днем этому препятствует сложная дорожная обстановка. В целом же в сутки с улиц вывозят на утилизацию около 30 тысяч кубометров снега.

В прошлом году комитет по энергетике и инженерному обеспечению отчитывался о первом миллионе кубометров вывезенного снега 7 января.

Фото: ЗАКС.Ру