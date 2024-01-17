В суд Ленобласти поступил иск к участникам голой вечеринки на 1 млрд рублей

Во Всеволожский районный суд Ленинградской области подали иск на 1 млрд рублей к участникам голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, об этом 17 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя истца.

Оскорбила голая вечеринка Ивлеевой уроженку города Златоуст Челябинской области, которая является представительницей "религиозного братства "Морозов-Златоуст". Ее претензии заключаются в том, что видео с мероприятия с нецензурной бранью и пропагандой ЛГБТ*-отношений оскорбили ее.

В суде интересы женщины представляет Александр Морозов, который и руководит организацией, в которой состоит истец. Ответчиками заявлены рэпер Vacio, сама Анастасия Ивлеева, певица Лолита и певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.

Напомним, что это второй иск на 1 млрд рублей к Анастасии Ивлеевой. Другой иск коллективный и был подан сначала в Хамовнический суд Москвы, а после отказа в Тверской суд.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру