Дрозденко пообещал добиваться открытия метро в Кудрово в 2027 году

Власти Ленинградской области приложат все усилия для того, чтобы в 2027 году в Кудрово заработала станция метрополитена, заявил глава региона Александр Дрозденко. При этом он отметил существование сложностей со строительством подземки в Петербурге.

Видеозапись выступления губернатора на тему строительства метро выложил 17 января Telegram-канал "Команда Капитана". В небольшом ролике Дрозденко говорит о "сложностях по строительству станции метрополитена у наших добрых соседей в Санкт-Петербурге". По его мнению, во многом проблемы вызваны необходимостью обеспечения софинансирования из федерального бюджета. Чиновник пообещал поддержать руководство Петербурга в этом вопросе.

"Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы и правительство Санкт-Петербурга, и правительство Российской Федерации нашло возможность уложиться в сроки до конца 2027 года по строительству метро. Мы будем со своей стороны прилагать все усилия для того, чтобы эти сроки не менялись", — заявил Дрозденко.

Ранее стало известно, что "Метрострой Северной столицы" не включил в список закупок на 2024 год проектирование линии до Кудрово.

Фото: "Команда Капитана" / Telegram (скриншот видео)