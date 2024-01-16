В плане закупок "Метростроя Северной столицы" в 2024 году не оказалось станции "Кудрово"

Проектирование оранжевой ветки петербургского метрополитена до станции "Кудрово" не значится в плане закупок "Метростроя Северной столицы" в 2024 году, об этом 16 января пишет "Фонтанка.ру".

На сайте госзаказа в плане закупок станция "Кудрово" и продолжение к ней при этом есть. Согласно данным, заказчик ищет того, кто выполнил бы работы по разработке проектной документации. Также указано, что закупку должны были провести летом 2023 года, а работы идти два года.

В "Метрострое Северной столицы" подтвердили, что в 2024 году станция в плане закупок не числится, однако отметили, что план еще может корректироваться.

Напомним, что ранее стало известно, что проектная документация по станции метро "Кудрово" может появиться в начале 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру