Попова заявила о преодолении пика заболеваемости ковидом

Пик заболеваемости коронавирусом в России преодолен и потому массовой вакцинации не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 24". В то же время, по ее словам, врач может назначить прививку в индивидуальном порядке.

"На сегодняшний день в РФ мы преодолели пик волны ковида, подъем, и на сегодняшний день <…> массовой вакцинации мы не предлагаем", — цитирует слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас заболеваемость ковидом не имеет характера эпидемии, а количество пациентов с коронавирусом уступает количеству больных с ОРВИ или гриппом. Необходимость массовой вакцинации отсутствует, однако в некоторых случаях врачи могут назначать прививку отдельным пациентам. К пример, это может затронуть граждан из групп риска по тяжелому течению заболевания.

Ранее стало известно, что на прошедшей неделе Петербург стал лидером по количеству смертей от ковида среди российских регионов.

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