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Новости 14:46

Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера, обвиняемого в высмеивании россиянок

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера, обвиняемого в высмеивании россиянок

Московский городской суд отменил решение Симоновского районного суда столицы отказать в аресте блогера Раджабзоды Джумабоя из Таджикистана по делу об экстремизме, об этом 17 января сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры. Теперь материал направлен на новое рассмотрение в Симоновский районный суд Москвы.

В отношении уроженца Таджикистана возбуждено дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п."в" ч.2 ст.282 УК РФ). По версии следствия, мужчина публиковал постановочные видео, на которых высмеивал лиц женского пола славянской внешности. 

Раджабзода Джумабоя задержали еще 7 января, однако через пару дней суд отказал в аресте.

Фото: ЗАКС.Ру


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