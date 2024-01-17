В ЛДПР предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах членов семьи

Два члена фракции ЛДПР в Госдуме обратились в Минюст с предложением обязать иностранных агентов отчитываться об имуществе и доходах членов своих семей, сообщил 17 января RT со ссылкой на документ. Авторами инициативы выступили Андрей Луговой и Иван Сухарев.

В своем обращении на имя министра юстиции Константина Чуйченко парламентарии указали на существование требования к иноагентам, предписывающего им ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе. В то же время в законодательстве отсутствует норма, которая бы обязывала иноагентов предоставлять сведения о своих родных и близких.

По версии авторов инициативы, иноагенты могут вовлекать родственников в связанные с финансами дела. Между тем, сейчас подобная деятельность не находит отражения в их ежегодных отчетах.

"Прошу вас оценить целесообразность <...> возложения обязанности на физических лиц, включенных в Реестр иностранных агентов, предоставлять ежегодно в уполномоченный орган сведения <...> о доходах, имуществе, расходах и обязательствах близких родственников", — говорится в обращении Лугового и Сухарева.

Также депутаты предложили распространить подобное правило на лиц, признанных аффилированными с иноагентами.

Ранее депутат Василий Пискарев заявил о многочисленных случаях попыток иноагентов вмешаться в кампанию по выборам президента. По его версии, среди прочего они создают в этих целях листовки и трафареты для граффити.

Фото: ЗАКС.Ру