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Суд Петербурга отправил в СИЗО замдиректора "Водоканала Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил в СИЗО замдиректора "Водоканала Санкт-Петербурга"

Дзержинский районный суд отправил под стражу заместителя директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Вадима Чернышова по делу о махинациях при проведении конкурсов, об этом 17 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Петербургский суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО. Под стражей Чернышов будет находиться до 14 марта 2024 года.

По версии следствия, Чернышов был заинтересован в победе ООО "Кварта", поэтому конкуренту компании не дал выиграть в торгах, дав указание подчиненным составить заключение о том, что явка на конкурсе компании не соответствует требованиям.

Напомним, что во вторник, 16 января, стало известно, что правоохранительные органы задержали Чернышова, а также провели обыски у него на работе и дома.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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