Петербург приобретет новый ледокол

Петербург намерен закупить второй ледокол для обеспечения судоходства в своей акватории, следует из сообщения администрации губернатора. Контракт на строительство ледокола "Нарвская застава" был заключен городским комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Предполагается, что работы по строительству нового ледокола "Нарвская застава" должны быть завершены в 2026 году. Он станет вторым таким судном в Петербурге.

Сейчас у города имеется один ледокол, это работающая с 2009 года "Невская застава". За прошедшие годы судно провело более 300 выходов в акваторию Петербурга и избавило ряд территорий в Колпинском и Невском районах от подтоплений.

Фото: gov.spb.ru