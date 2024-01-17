В Петербурге 18 января объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра и метели

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, снега и метели, об этом 17 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 09:00 до 21:00 18 января. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидаются сильный ветер и метель, порывы ветра могут достигать 15 м/с. Также с 11:00 до 19:00 прогнозируют сильный снег и обледенение.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру