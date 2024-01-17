В Петербурге суд оштрафовал блогера Соболева* по иноагентской статье

Блогер Николай Соболев* должен будет выплатить штраф за публикацию поста без упоминания об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), решил Василеостровский районный суд. Заседание прошло без участия привлеченного к ответственности петербуржца.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности видеоблогера, писателя, бизнесмена и певца (если верить интернету) Николая Соболева*", — сообщили 17 января в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно протоколу, 29 мая Соболев* опубликовал в Telegram-канале пост без уведомления о статусе иноагента. В суд он не явился, никаких объяснений в городское управление Роскомнадзора не предоставил.

Наказание за вмененное блогеру нарушение предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Суд назначил взыскание в размере 35 тысяч рублей.

В реестре иноагентов Соболев* находится уже почти год. Минюст объяснил его включение блогера в соответствующий список его высказываниями против СВО и распространением материалов иностранных агентов.

*Минюст внес Николая Соболева в единый реестр иноагентов

Фото: SOBOLEV* / YouTube (скриншот видео)