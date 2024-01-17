Смольный подготовил новые правки в градостроительные законы

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга подготовил проект закона об изменении нескольких градостроительных норм города. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Комитет предлагает изменить закон о порядке подготовки документации по планировке территории Петербурга. Ведомство предлагает исключить статьи о порядке отмены документации по планировке или ее частей и о порядке признания их не действующими. Упоминания об этом комитет намерен убрать и из названия самого закона. Эти изменения должны распространиться на нормы, возникшие с 9 января 2024 года. Слова об отмене документов по планировке или признании их недействующими исключаются и из закона о градостроительной деятельности, следует из законопроекта комитета.

Также ведомство решило переписать одну из статей закона о публичных слушаний - особенности организации и проведения общественных обсуждений по Генплану и правил землепользования и застройки. Из статьи убираются пункты о сроках по консультированию посетителей градостроительной экспозиции, сроках оформления и подписания протокола публичных слушаний и сроках публикации заключения слушаний.

Напомним, в конце 2023 года в Петербурге приняли новый Генеральный план. Документ вступил в силу 9 января.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру