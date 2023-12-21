Депутаты приняли новый Генплан Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на последнем заседании в 2023 году, 21 декабря приняло в третьем, окончательном чтении изменения в закон о Генплане, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ должен определить облик города в прогнозе к 2050 году. Генплан отправлен на подписание губернатору.

Во втором чтении законопроекта парламент поддержал возведение двух новых небоскребов в районе Лахта-Ольгино, строительство станции метро "Экспофорум", а также защитил Шуваловский лес от застройки. Идею провести метро в Шушары ни Смольный, ни депутаты не поддержали. Также ЗакС отклонил инициативы "Яблока" по защите Сада на Неве и сквера в Кузнечном переулке, которую требуют градозащитники не первый год.

Ранее депутаты парламента рассказали, что Генплан станет одним из самых запоминающихся законопроектов в этом году. О чем еще будут позже вспоминать депутаты — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру