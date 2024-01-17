ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:21

Русскоязычные граждане Финляндии снова подали иск из-за закрытия границы с Россией

фото ЗакС политика Русскоязычные граждане Финляндии снова подали иск из-за закрытия границы с Россией

Русскоязычные граждане Финляндии в суде оспорили решение финских властей о закрытии границы, которое продлили до 11 февраля, об этом 17 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Несколько русскоязычных финских граждан обратились в Верховный административный суд республики с иском, в котором указали, что власти Финляндии дискриминируют меньшинство и нарушают права.

Также в жалобе отмечается, что решение о закрытии границы ограничивает право граждан на свободу передвижения, а для русскоязычных граждан страны это крайне важно для работы, учёбы, по семейным обстоятельствам и так далее.

Напомним, что в декабре 2023 года русскоязычные граждане Финляндии уже подавали коллективный иск в Верховный административный суд страны также из-за закрытия границы. 

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама