Русскоязычные граждане Финляндии снова подали иск из-за закрытия границы с Россией

Русскоязычные граждане Финляндии в суде оспорили решение финских властей о закрытии границы, которое продлили до 11 февраля, об этом 17 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Несколько русскоязычных финских граждан обратились в Верховный административный суд республики с иском, в котором указали, что власти Финляндии дискриминируют меньшинство и нарушают права.

Также в жалобе отмечается, что решение о закрытии границы ограничивает право граждан на свободу передвижения, а для русскоязычных граждан страны это крайне важно для работы, учёбы, по семейным обстоятельствам и так далее.

Напомним, что в декабре 2023 года русскоязычные граждане Финляндии уже подавали коллективный иск в Верховный административный суд страны также из-за закрытия границы.

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