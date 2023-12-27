Русскоязычные граждане Финляндии подали иск по поводу закрытия границы с Россией

Граждане Финляндии российского происхождения подали коллективный иск в Верховный административный суд страны из-за решения властей о закрытии границ с Россией, об этом 27 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Истцы требуют отмены решения о закрытии границ, так как, по их мнению, оно нарушает их право на свободу передвижения и запрет дискриминации как граждан, принадлежащих к русскоязычному меньшинству.

Напомним, что Финляндия открыла два пункта пропуска на границе с Россией 14 декабря, однако в этот же день закрыла их из-за наплыва беженцев. Предполагается, что вновь КПП откроются 14 января, однако финские власти допускают, что граница может остаться закрытой.

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