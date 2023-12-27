ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:50

Русскоязычные граждане Финляндии подали иск по поводу закрытия границы с Россией

фото ЗакС политика Русскоязычные граждане Финляндии подали иск по поводу закрытия границы с Россией

Граждане Финляндии российского происхождения подали коллективный иск в Верховный административный суд страны из-за решения властей о закрытии границ с Россией, об этом 27 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Истцы требуют отмены решения о закрытии границ, так как, по их мнению, оно нарушает их право на свободу передвижения и запрет дискриминации как граждан, принадлежащих к русскоязычному меньшинству.

Напомним, что Финляндия открыла два пункта пропуска на границе с Россией 14 декабря, однако в этот же день закрыла их из-за наплыва беженцев. Предполагается, что вновь КПП откроются 14 января, однако финские власти допускают, что граница может остаться закрытой.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама