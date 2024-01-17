Суд в Москве рассмотрит два протокола на журналистку Баронову

Тверской суд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении журналистки Марии Бароновой, обратил 17 января внимание Telegram-канал "Осторожно, новости". Первый из них составлен по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), второй — по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

Санкции по первой статье предусматривают штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За нарушение порядка публичной акции нарушителю грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или же обязательные работы на срок до сорока часов.

В своем Telegram-канале Баронова заявила, что не располагает сведениями о причинах составления протоколов. В то же время она предположила, что это может быть связано с ее прогулкой по Красной площади в Москве, предпринятой в конце ноября прошлого года. Тогда она прогулялась на фоне Кремля с сумкой, на которой был написан пацифистский лозунг.

"Я не знаю за что, я узнала позже вас всех. Завтра схожу в суд к секретарю, узнаю. <...> Планирую заверить судью в том, что армию дискредитировать никак не планировала и не планирую. И пообещать, что больше во время СВО ходить с пикетами по Красной площади не буду", — написала Баронова.

Согласно информации на сайте суда, еще одним участником дел числится московский отдел полиции "Китай-город". Дата их рассмотрения пока не назначена.

Фото: ЗАКС.Ру