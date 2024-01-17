Дунцова заподозрила неслучайность своего задержания с проверкой на наркотики

Экс-кандидат в президенты Екатерина Дунцова заподозрила неслучайность своего задержания с освидетельствованием на наличие запрещенных препаратов в крови. Согласно ее предположениям, это мог быть эпизод в кампании по дискредитации ее в глазах сторонников.

Своими предположениями Дунцова поделилась в своем Telegram-канале 17 января. Отправной точкой для них послужили плакаты с ее фотографией, развешанные неизвестными в Твери.

"Вчера в Твери были развешаны плакаты с моей фотографией. QR-код на них ведет на сайт, продающий наркотики. Теперь произошедшее ранее меньше похоже на случайность: налицо стремление дискредитировать меня в глазах сторонников", — написала Дунцова.

К посту политик приложила фотографию плаката, на котором изображена она сама с подписью, аттестующей ее как кандидата в президенты России. Также на листе виднеется QR-код. Узнать, куда ведет ссылка, не представляется возможным, поскольку перед публикацией большую часть QR-кода замазали.

Свою причастность к появлению плакатов Дунцова отрицает. Она сообщила, что уже обратилась в правоохранительные органы с обращением по факту случившегося.

Дунцова была задержана в Тверской области вечером 14 января. Она ехала домой с собрания, на котором был учрежден оргкомитет создаваемой ей партии. По ее рассказу, в пути стал барахлить навигатор, из-за чего пришлось остановиться. После этого к машине подошли сотрудники ГИБДД и потребовали от политика пройти освидетельствование на наркотики. Тест показал отрицательный результат, после этого Дунцову отпустили.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой