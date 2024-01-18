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В честь Дня прорыва блокады Ленинграда зажгут Ростральные колонны

фото ЗакС политика В честь Дня прорыва блокады Ленинграда зажгут Ростральные колонны

В Петербурге в четверг, 18 января, будут гореть факелы Ростральных колонн: событие приурочено к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Факелы зажгут с 10:00 до 12:00. Второй раз это произойдёт с 19:00 до 22:00.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Ростральные колонны являются символом силы и побед России и Северной столицы. Факелы на них зажигают по самым торжественным случаям.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к петербуржцам в День прорыва блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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