В честь Дня прорыва блокады Ленинграда зажгут Ростральные колонны

В Петербурге в четверг, 18 января, будут гореть факелы Ростральных колонн: событие приурочено к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Факелы зажгут с 10:00 до 12:00. Второй раз это произойдёт с 19:00 до 22:00.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Ростральные колонны являются символом силы и побед России и Северной столицы. Факелы на них зажигают по самым торжественным случаям.
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к петербуржцам в День прорыва блокады Ленинграда.