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Новости 10:49

В Петербурге неизвестные напали на студента и заставили отписаться от патриотических пабликов

фото ЗакС политика В Петербурге неизвестные напали на студента и заставили отписаться от патриотических пабликов

В центре Петербурга неизвестные напали на студента второго курса одного из колледжей города и заставили отписаться от патриотических пабликов, об этом 18 января пишет "Фонтанка.ру".

Нападение произошло в субботу, 13 января, на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы, однако в полицию молодой человек обратился недавно. 

По словам юноши, к нему подошли трое неизвестных его возраста и ударили в лицо. Кроме этого, они оскорбляли студента, забрали телефон и заставили отписаться от патриотических сообществ в социальных сетях.

Весь процесс молодые люди снимали на телефон, а потом видео появилось в чате колледжа.

На данный момент, правоохранительные органы ищут нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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